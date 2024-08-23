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Пожилой мужчина сильно пострадал после наезда автомобиля в Пскове

Пожилой мужчина сильно пострадал после наезда автомобиля в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло 27 августа около 13.00 на улице Шоссейная у дома №1 (хлебокомбинат).

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2115, мужчина 1991 года рождения, совершил наезд на мужчину 1958 года рождения, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пешеход получил серьезные травмы, доставлен в областную больницу в тяжелом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего уточняются. Информация о состоянии пострадавшего также уточняется.