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Водитель Lada Largus на объездной дороге Пскова врезался в цистерну. ФОТО

Водитель Lada Largus на объездной дороге Пскова врезался в цистерну. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, столкновение произошло 29 августа в 11.47 на 8-м километре Северного обхода Пскова.

Фотографии предоставлены отделом ГИБДД УМВД России по Псковскому району

Водитель Lada Largus, мужчина 1985 года рождения, не обеспечил безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства - Mercedes-Benz с полуприцепом (цистерной) под управлением мужчины 1970 года рождения. После удара легковой автомобиль съехал с дороги.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель Lada привлечен к административной ответственности за несоблюдение дистанции по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Также составлен протокол по статье 12.26 кодекса за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.