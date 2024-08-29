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Водитель попавшего в ДТП на площади Ленина в Пскове автобуса оказался трезв

Водитель автобуса, попавшего в дорожно-транспортное происшествие на площади Ленина в Пскове 30 августа, оказался трезв. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Напомним, ДТП произошло в пятницу в 16:25. По уточненной информации, у дома №1/3 по улице Советской в Пскове водитель Mitsubishi, женщина 1975 года рождения, при повороте направо осуществила выезд на полосу встречного движения, совершила столкновение с рейсовым автобусом «Нефаз» под управление псковича 1989 года рождения.

У женщины-водителя имелись признаки алкогольного опьянения, водитель автобуса трезв. В результате ДТП пострадали пассажиры автобуса - 2023, 1995, 1972, 1975 годов рождения. Они получили ушибы и не были госпитализированы. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка.