Водитель автомобиля Lexus признан виновником ДТП с участием курьера в Пскове

Водитель автомобиля Lexus признан виновником дорожно-транспортного происшествия с участием курьера службы доставки в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 2 сентября в 19.00 на Рижском проспекте у дома 57-ж, на перекрестке с улицей Западной.
Мужчина 1996 года рождения за рулем Lexus не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля - Ford Kuga под управлением мужчины 1988 года рождения - и совершил столкновение. От удара Ford наехал на мотоцикл под управлением молодого человека 2007 года рождения.
Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.
Водитель Ford сообщил, что перед ДТП остановился на запрещающий сигнал светофора.
Водитель Lexus оштрафован на 1500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).
В Госавтоинспекции добавили, что юноша 2007 года рождения управлял мотоциклом на законных основаниях. Он обладает водительским удостоверением необходимой категории.