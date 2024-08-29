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Водитель автомобиля Lexus признан виновником ДТП с участием курьера в Пскове

Водитель автомобиля Lexus признан виновником дорожно-транспортного происшествия с участием курьера службы доставки в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, ДТП произошло 2 сентября в 19.00 на Рижском проспекте у дома 57-ж, на перекрестке с улицей Западной.

Мужчина 1996 года рождения за рулем Lexus не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля - Ford Kuga под управлением мужчины 1988 года рождения - и совершил столкновение. От удара Ford наехал на мотоцикл под управлением молодого человека 2007 года рождения.

Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения.

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Водитель Ford сообщил, что перед ДТП остановился на запрещающий сигнал светофора.

Водитель Lexus оштрафован на 1500 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги).

В Госавтоинспекции добавили, что юноша 2007 года рождения управлял мотоциклом на законных основаниях. Он обладает водительским удостоверением необходимой категории.