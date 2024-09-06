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Фура «Великолукского мясокомбината» сбила мотоциклиста

Водитель мотоцикла пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Великолукском районе 7 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский», ДТП случилось в 9.10 на 679-м км дороги Устюжно - Великие Луки - Невель.

Фотографии: отделение Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский»

По предварительной информации, водитель грузовика Man с полуприцепом «Великолукского мясокомбината», житель Невеля 1965 года рождения, выполняя обгон впереди идущего мотоцикла Racer, за рулем которого находится мужчина 1954 года рождения, не учел габариты транспортного средства и совершил касательное столкновение с мотоциклистом.

В результате ДТП водитель мотоцикла, великолучанин, получил ушиб предплечья. От госпитализации отказался.

Стоит отметить, что спустя три часа в стоящую фуру Man въехал автомобиль Geely, в который в свою очередь врезался водитель Chevrolet. В результате второго ДТП пострадали четыре человека.