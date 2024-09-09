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Водитель погиб в ДТП в Псковском районе

Водитель погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, это произошло 12 сентября в 22.40 на 1-м км дороги Тямша – Дубяги.

По предварительной информации, водитель ВАЗ 21140, мужчина 1996 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся.

Водитель погиб. Пострадал пассажир 1984 года рождения, госпитализирован.

В автомашине также находился двухлетний ребенок, он не пострадал.

Погибший и пострадавший - жители Тямши. Водитель автомашины не имел права управления.

По факту ДТП проводится проверка.