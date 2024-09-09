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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Неосторожный выезд со двора привел к столкновению двух легковых автомашин в Пскове возле детской областной больницы

13.09.2024 22:48|ПсковКомментариев: 0

Неосторожный выезд со двора привел к столкновению двух легковых автомашин в Пскове возле детской областной больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 12 сентября в 19.00 на улице Коммунальной у дома 35 - напротив входа в приемный покой. 

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель KIA Soul двигался по главной дороге – по улице Коммунальной в сторону площади Ленина. С дворовой территории выехал водитель Volkswagen Passat, который не убедился в безопасности маневра и начал перестраиваться в другую полосу.

Водитель универсала привлечен к административной ответственности по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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