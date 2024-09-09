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Мать с ребенком в коляске сбили на «зебре» в Острове, женщину госпитализировали

Водитель автомобиля Toyota наехал на женщину с ребенком в коляске в Острове 16 сентября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Карла Маркса у дома №27.

По предварительной информации, на пешеходном переходе водитель автомобиля Toyota Corolla, мужчина 1971 года рождения, совершил наезд на пешехода - женщину с ребенком в коляске.

В результате ДТП пострадала женщина, госпитализирована. Ребенок не пострадал.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции.