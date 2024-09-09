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Движение не из своей полосы стало причиной ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной

Движение не из своей полосы стало причиной ДТП в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Юбилейной. По данным с камеры видеонаблюдения Pskovline, столкновение произошло 4 октября в 13.32.

Во время работы допсекции светофора, разрешающей движение с улицы Юбилейной налево на Коммунальную, двигавшийся с Рижского проспекта автомобиль перестроился из крайней левой полосы в соседнюю и поехал прямо. При этом произошло столкновение с синим фургоном, который двигался со стороны моста Александра Невского.

В 13.44 на место прибыл автомобиль скорой помощи, а еще через минуту – автомашина ДПС. Участники происшествия разъехались в 15.11.