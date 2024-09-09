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В Великих Луках могут возбудить уголовное дело после наезда BMW на пенсионерку

В прокуратуре Великих Лук рассмотрели решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту происшествия на улице Холмской. В ноябре 2023 года водитель BMW 116i сбил 83-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, и она получила тяжелые травмы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Ранее следствие отказалось возбуждать дело, но прокуратура это решение отменила.

Теперь материалы переданы в местный отдел МВД для открытия уголовного дела по статье, касающейся нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой тяжкий вред здоровью.