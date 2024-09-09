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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция назвала цель следственного эксперимента в Пскове с перекрытием улицы

07.10.2024 22:58|ПсковКомментариев: 0

Псковская полиция назвала цель следственного эксперимента, который проводился в Пскове вечером 7 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на улице Инженерной следователи отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий УМВД России по Псковской области проводили следственный эксперимент по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст.264 УК РФ.

Фото с места ДТП в феврале 2024 года

Дело возбуждено по факту ДТП произошедшего в феврале 2024 года, в котором погиб несовершеннолетний пешеход, переходящий проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 17 по улице Инженерной Пскова.

В ходе следственного эксперимента было установлено расстояние с которого указанный пешеход становится различим - следовательно с которого водитель обязан принимать первые действия по снижению скорости.

Добавим, на время следственного эксперимента была ограничено движение на участке улицы Инженерной между улицей Алтаева и домом №17.

Напомним, 21 февраля в 19.17 на улице Инженерной водитель легкового автомобиля Mercedes 2005 года рождения при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, обозначенного дорожными знаками и разметкой, совершил наезд на подростка 2009 года рождения. В марте пострадавший скончался в больнице. После наезда на переходе был установлен светофор.

Источник: Псковская Лента Новостей
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