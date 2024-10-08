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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель Nissan Qashqai проехала на запрещающий сигнал и устроила ДТП на перекрестке в Пскове

08.10.2024 17:37|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности двух дорожно-транспортных происшествий на улице Коммунальной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, 4 октября в 13.40 произошло столкновение у дома №89 по улице Юбилейной, на перекрестке с улицей Коммунальной.

Водитель Nissan Qashqai, женщина 1990 года рождения, проехала на запрещающий сигнал светофора и столкнулась с автомашиной ГАЗ под управлением мужчины 1988 года рождения. Пострадавших нет.

В 12.50 на улице Коммунальной у дома №48г произошло столкновение двух автомашин. Мужчина 1954 года рождения за рулем Lada Largus при повороте налево не уступил дорогу автомашине Kia Sorento под управлением мужчины 1972 года рождения. Пострадавших нет.

Также сотрудники ГАИ вечером того же дня оформляли дорожное происшествие на Коммунальной у дома №45 – столкновение двух автомашин без пострадавших.

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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