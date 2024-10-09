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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пять столкновений на улицах Пскова попали на видео за сутки

11.10.2024 20:15|ПсковКомментариев: 0

10 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировали в Пскове за четверг, 10 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, во всех случаях никто не пострадал, повреждения получила только техника.

Сотрудники ДПС выезжали на происшествия на Октябрьском проспекте, Рижском проспекте, на улице Советской, Чехова, Горького и другие. Основными причинами ДТП были несоблюдение дистанции, неправильно выбранная скорость движения, несоблюдение правил безопасности при выполнении разворота.

В Госавтоинспекции города напомнили, что водители вправе оформить происшествия в порядке европротокола без вызова сотрудников полиции.

По подсчетам телеграм-канала «Псков. За рулем», в четверг произошло как минимум 13 «технических» дорожно-транспортных происшествий.

Пять из них попали на видеокамеры Pskovline.

 

В 08.04 два автомобиля столкнулись на улице Поземского при перемещении по полосам кругового перекрестка с улицей Труда.

В 11.40 на Рижском проспекте перед улицей Рокоссовского два автомобиля столкнулись из-за несоблюдения дистанции.

В 12.06 на площади Победы собрался «паровозик» из трех автомашин. Водитель первой решил пропустить микроавтобус, который перестраивался из правой полосы в крайне левую. В вежливого водителя сзади врезались еще два автомобиля.

В 12.30 на улице Кузбасской дивизии при движении в сторону улицы Западной водитель врезался во впереди стоящую автомашину.

Из общего ряда выбивается ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной. По данным ГИБДД, в 12.43 водитель неустановленной автомашины совершил столкновение с «Фольксваген Тигуан» и скрылся с места происшествия. На видеозаписи видно, что возможный виновник двигался направо из полосы предназначенной для движения прямо.

Источник: Псковская Лента Новостей
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