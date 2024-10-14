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«Камаз» столкнулся с автобусом на «кольце» на улице Инженерной в Пскове. ВИДЕО

Столкновение грузовика с пассажирским автобусом произошло в Пскове у дома №8 по улице Индустриальной. По данным камеры видеонаблюдения Pskovline, столкновение произошло 14 октября в 14.58 на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной.

Оба транспортных средства въехали на перекресток с улицы Индустриальной, со стороны улицы Кузнецкой. На съезде на Инженерную водитель «Камаза» попробовал повернуть направо из внутренней полосы, а автобус двигался по кольцу дальше по правой полосе.

Подробности выясняются.