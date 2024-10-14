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Девочка и пенсионерка госпитализированы после наезда на дерево в Печорском округе

Два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими зарегистрированы на дорогах Псковской области в субботу, 12 октября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, одно произошло в Печорском округе, второе в Порхове.

По предварительной информации, 12 октября около 10.40 на 33-м километре дороги Неелово - Кудина Гора - Печоры в Печорском округе водитель автомашины Ford Focus, мужчина 1956 года рождения, не справился с управлением, съехал в кювет с последующим наездом на дерево.

Пострадал водитель, от госпитализации отказался. Пассажиры - женщина 1957 года рождения и девочка 2018 года рождения - пострадали. Госпитализированы в медицинское учреждение.

В этот же день около 13.50 у дома №1а по Покровскому переулку города Порхова водитель автомашины Ford, мужчина 1995 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на велосипедиста, мужчину 1978 года рождения, с последующим наездом на ограждение. В результате ДТП велосипедист был госпитализирован в медицинское учреждение.

Других происшествий с пострадавшими 12 октября не зарегистрировано.