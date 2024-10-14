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Две женщины погибли при опрокидывании автомобиля в Дновском районе

Две женщины погибли при опрокидывании автомобиля в Дновском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 14 октября около 21.20 на 30-м километре автодороги Дедовичи - Дно - Костыжицы у деревни Вишенка.

Водитель Kia Spectra, мужчина 1957 года рождения, не справился с управлением, совершил наезд на дорожный знак, съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся.

Водитель госпитализирован, двое пассажиров - женщины 1986 и 1977 годов рождения - погибли на месте. По факту происшествия проводится проверка.