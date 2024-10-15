Стали известны подробности наезда на сотрудника полиции в Пскове

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал сотрудник ДПС ГИБДД в Пскове при несении службы. Как сообщается в карточке ДТП на сайте УГИБДД УМВД по Псковской области, наезд совершил мужчина со стажем управления 32 года. Водитель Opel Zafira был трезвый, пристегнут ремнем безопасности.
В действиях водителя выявлены нарушения: несоответствие скорости конкретным условиям движения, несоблюдение требований ОСАГО.
Наезд он совершил на автомобиле Opel Zafira 2003 года выпуска синего цвета, технические неисправности отсутствуют.
Информация о пострадавшем сотруднике полиции в карточке отсутствует. Указанный вид ДТП «Наезд на лицо, не являющееся участником дорожного движения, осуществляющее несение службы».
К карточке приложена схема ДТП. По ней можно предположить, что сотрудник полиции вышел из-за припаркованной автомашины.
Напомним, наезд произошел 13 сентября в 1.50 на 282-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель (район поста весового контроля в Любятово).
Добавим, данная информация опубликована на официальном сайте ГИБДД и находится в свободном доступе для неограниченного круга лиц.