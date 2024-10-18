АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове сбитая фурой женщина ушла с места ДТП. ФОТО

В Пскове сбитая фурой женщина ушла с места дорожно-транспортного происшествия. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, наезд на пешехода произошел 21 октября в 9.00 на улице Леона Поземского у дома №115-б.

Мужчина 1983 года рождения, управляя автомашиной Sitrak с полуприцепом, на регулируемом перекрестке при повороте налево совершил наезд на неустановленного пешехода. Изначально происшествие было оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

Грузовик двигался с улицы Ижорского Батальона налево на Леона Поземского, в сторону улицы Чудской. Пешеход шла справа налево по ходу движения автомашины.

В 10.40 в полицию из областной больницы поступила информация об обращении женщины 1969 года рождения с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана лица. Травмы получила в данном ДТП. Пострадавшая госпитализирована. Информация о травмах уточняется.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 12.18 КоАП РФ (Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения). Данная статья предполагает штраф штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.