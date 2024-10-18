Три ДТП на перекрестках Пскова 22 октября попали на видео камер Pskovline.
Столкновение четырех автомашин произошло на Рижском проспекте на перекрестке с улицей Рокоссовского в 17.57 напротив дома №92. Все автомашины двигались со стороны «Ленты» в сторону улицы Рокоссовского. Первый автомобиль перестроился из правой полосы в левую и остановился. Двигавшийся в левой полосе автомобиль успел остановиться, а третий и четвертый – нет.
В 18.40 на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оформление продолжалось около часа.
В 13.37 две автомашины столкнулись перед светофором на выезде от гипермаркета «Лента» на Рижский проспект. Автомобиль сзади поехал, а спереди стоял. Участники ожидали полицию больше трех часов и разъехались около 18.30.
Еще одно ДТП на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной в 14.37. Оба транспортных средства въехали на кольцо со стороны Инженерной от АЗС, вместе проехали половину круга. Столкновение произошло при попытке покинуть кольцо из внутренней полосы. В 16.50 к ним приехали сотрудники полиции, вскоре участники ДТП освободили проезжую часть.