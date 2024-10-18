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Три ДТП на перекрестках Пскова 22 октября попали на видео

Три ДТП на перекрестках Пскова 22 октября попали на видео камер Pskovline.

Столкновение четырех автомашин произошло на Рижском проспекте на перекрестке с улицей Рокоссовского в 17.57 напротив дома №92. Все автомашины двигались со стороны «Ленты» в сторону улицы Рокоссовского. Первый автомобиль перестроился из правой полосы в левую и остановился. Двигавшийся в левой полосе автомобиль успел остановиться, а третий и четвертый – нет.

В 18.40 на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Оформление продолжалось около часа.

В 13.37 две автомашины столкнулись перед светофором на выезде от гипермаркета «Лента» на Рижский проспект. Автомобиль сзади поехал, а спереди стоял. Участники ожидали полицию больше трех часов и разъехались около 18.30.

Еще одно ДТП на перекрестке улиц Индустриальной и Инженерной в 14.37. Оба транспортных средства въехали на кольцо со стороны Инженерной от АЗС, вместе проехали половину круга. Столкновение произошло при попытке покинуть кольцо из внутренней полосы. В 16.50 к ним приехали сотрудники полиции, вскоре участники ДТП освободили проезжую часть.