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Подростка сбил водитель автомобиля Ford в Пскове

Подросток пострадал в дорожно-транспортном происшествии в микрорайоне Пскова Любятово 30 октября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в городском отделе Госавтоинспекции, это произошло на улице Николая Васильева в районе дома №77.

По предварительной информации, в результате наезда автомобиля Ford Mondeo, которым управлял мужчина 1985 года рождения, подросток 2008 года рождения, переходивший дорогу через нерегулируемый пешеходный переход, получил телесные повреждения.

Пострадавшего осмотрели на месте и отправили в отделение детской больницы для повторного детального обследования.

Обстоятельства произошедшего уточняются.