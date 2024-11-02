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Стали известны детали тройного столкновения на улице Труда в Пскове

Стали известны детали тройного столкновения на улице Труда в Пскове 3 ноября, из-за которого было затруднено движение. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло у дома 27-г по улице Труда в 17.05.

Фото: Telegram-канал «Псков.За рулем»

Мужчина 1986 года рождения на Lada Granta при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу автомашине ZAZ Chance под управлением мужчины 1998 года рождения. По инерции также был задет автомобиль Voyah Free, им управляла женщина 1994 года рождения.

Фото: Telegram-канал «Псков.За рулем»

Никто не пострадал.

Фото: Telegram-канал «Псков.За рулем»

Также еще одно ДТП с техническими повреждениями произошло в тот же день на улице Чудской, 1, на регулируемом перекрестке с улицей Алмазной. В 14.25 водитель Hyundai Solaris, мужчина 1983 года рождения при перестроении не уступил дорогу Geely Monjaro, за рулем которого был мужчина 1989 года рождения. Пострадавших нет. Автомашины получили технические повреждения.

Попавший на фото BMW с петербургскими номерами в ДТП не участвовал.