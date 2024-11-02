АвтоМир / Происшествия / ДТП

Момент ДТП на улице Коммунальной в Пскове попал на видео

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на перекрестке улиц Коммунальной и Петровской утром 7 ноября. По данным камер Pskovline, дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.22.

Водитель Renault при повороте налево на улицу Петровскую не уступил дорогу машине Skoda, водитель которой двигался в прямом направлении.

Полиция прибыла на место менее чем через 10 минут, затем приехала «Скорая».

Есть пострадавший.

В Renault кроме водителя была пассажирка, она ушла почти сразу после происшествия.