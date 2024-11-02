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Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения у поворота на Родину

Два автомобиля уехали на эвакуаторе после столкновения на перекрестке дороги Псков – Изборск и дороги на Родину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по Псковскому району, столкновение произошло 6 ноября в 17.00 на 5-м километре дороги Псков – Изборск.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Водитель Peugeot, мужчина 1999 года рождения, житель Печорского района при повороте налево не уступил дорогу двигавшейся прямо во встречном направлении автомашине Hyundai Tucson под управлением мужчины 1953 года рождения.

Пострадавших нет. Произошедшее оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Водитель Peugeot оштрафован на 1000 рублей по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ за непредоставление преимущества.

Обе автомашины получили серьёзные технические повреждения. Место происшествия покинули на эвакуаторе.