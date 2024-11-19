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Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове

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Дорожно-транспортной происшествие произошло 22 ноября на перекрестке улиц Конной и Петровской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы. Оба автомобиля получили незначительные технические повреждения. Обстоятельства уточняются.