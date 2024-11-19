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В Госавтоинспекции не подтвердили информацию о травмировании пассажирки в столкновении на Кузбасской дивизии. ФОТО

Две автомашины столкнулись в Пскове 21 ноября в 17.50 на улице Кузбасской Дивизии, у дома №10. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, участниками столкновения стали водитель Volkswagen, молодой человек 2004 года рождения и водитель Hyundai мужчина 1985 года рождения.

Volkswagen поворачивал налево во двор, не уступил дорогу автомобилю Hyundai, тот двигался во встречном направлении прямо.

В Госавтоинспекции не подтвердили информацию о травмировании пассажирки автомашины. Происшествие числится как ДТП без пострадавших.

Автомашины получили сильные технические повреждения.

Водитель Volkswagen привлечён к ответственности по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ за непредоставление преимущества.