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В Пскове ребенок на электросамокате наехал на Lexus и попал в больницу

В Пскове водитель электросамоката врезался в Lexus. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло вечером 29 ноября на улице Текстильной у дома 11.

По предварительной информации, несовершеннолетний, мальчик 2008 года рождения, управляя самокатом при пересечении проезжей части не уступил дорогу движущемуся автомобилю. Совершил столкновение с машиной lexus, под управлением мужчины 1993 года рождения.

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний, госпитализирован. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.

Водитель автомашины был трезвым.

По информации ГУ МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и самоката поступило в 20.15.