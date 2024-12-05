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Водитель «Газели» сломал нос при наезде на дерево в Великолукском районе

Авария произошла на 695-м километре автодороги Устюжна — Великие Луки — Невель в Великолукском районе 6 декабря. Водитель «Газели» не справился с управлением и съехал в правый кювет, после чего наехал на дерево. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фотографии: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил водитель «Газели».

Пострадавший был доставлен в больницу в городе Великие Луки с переломом носа.