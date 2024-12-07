АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП близ псковской деревни Черняковицы

Следственный отдел ОМВД России по Псковскому району проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 11 декабря на 274-м километре автодороги Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД.

Около 22:03 водитель автомобиля Opel Vectra столкнулся с машиной Reno Logan. В результате происшествия пассажирка Opel Vectra скончалась на месте.

Смотрите также 91-летняя женщина погибла в результате ДТП в Псковском районе

В настоящее время разыскиваются очевидцы ДТП, а также записи с видеорегистраторов, которые могут содержать информацию об обстоятельствах случившегося.

Лиц, располагающих важными сведениями, просят обратиться в следственный отдел ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом №19, кабинет №27, либо связаться с начальником следственного отдела или позвонить по телефону 8-953-234-46-17 (Алёна Михайлова).