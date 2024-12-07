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Смертельное ДТП произошло на трассе «Псков» в Ленобласти

Вечером 13 декабря на трассе Р-23 «Псков» в Гатчинском муниципальном округе Ленинградской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в аварии пострадали двое взрослых и ребёнок.

Фото: 47news

Согласно информации, полученной от дорожной полиции, ДТП произошло около 23:00. Столкнулись легковая машина и грузовик. Оба автомобиля получили серьёзные повреждения, пишет 47news.

По предварительным данным, один человек погиб, трое получили травмы, в том числе ребёнок. Однако оперативные службы сообщают, что из искорёженного автомобиля деблокируют ещё одного человека.