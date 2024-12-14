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Стали известны подробности «игры в кегельбан» на Рижском проспекте в Пскове с участием четырех авто

Стали известны подробности «игры в кегельбан» — дорожно-транспортного происшествия с участием четырёх автомашин в Пскове 12 декабря на Рижском проспекте у дома №92. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по Пскову, в ДТП никто не пострадал.

В 8.45 водитель Lada Granta, мужчина 1969 года рождения, совершил наезд на Nissan под управлением мужчины 1977 года рождения. Тот по инерции допустил наезд на Mazda 3 под управлением женщины 1996 года рождения. Далее Nissan столкнулся с автомашиной Lada, за рулем которой был мужчина 1988 года рождения.

Транспортные средства получили технические повреждения.

В объяснении свидетелей сообщается, что водитель Lada Granta врезался в стоящие на перекрестке автомобили на скорости.

В Госавтоинспекции сообщили, что в отношении водителя Lada Granta вынесен отказ в возбуждении административного производства. Факт превышения скорости не подтверждён, а для привлечения к ответственности за несоблюдение дистанции нет оснований. Виновник происшествий никаких пояснений не дал.

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Отказ в возбуждении административного производства не мешает владельцам пострадавших автомобилей обращаться в страховую компанию за компенсацией.