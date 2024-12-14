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В Пскове водителя Skoda оштрафовали за перестроение на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной

В Пскове водителя автомобиля оштрафовали за перестроение на перекрестке Рижского проспекта с улицей Юбилейной. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение двух автомашин произошло у дома №70 по Рижскому проспекту 18 декабря в 13.58.

Женщина 1987 года рождения за рулем Skoda Rapid при перестроении не уступила дорогу автомашине Hyundai Sonata под управлением женщины 1992 года рождения. Оба авто двигались по Рижскому проспекту в сторону улицы Западной. «Соната» находилась справа, когда водитель «Рапид» начала перестроение.

Женщину из Skoda привлекли к ответственности по статье 12.14 часть 3 КоАП РФ (Несоблюдение ПДД в ситуациях, когда водитель должен уступить дорогу другим участникам движения, имеющим приоритет) за нарушение пункта 8.4 ПДД: при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Оштрафована на 500 рублей.

Добавим, участницы ожидали сотрудников полиции несколько часов, место ДТП они покинули в 19.40.