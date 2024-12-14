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АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове сбиты два пешехода на переходах

23.12.2024 13:14|ПсковКомментариев: 0

В Пскове сбит пешеход на регулируемом перекрестке улиц Карла Маркса и Некрасова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, это произошло 21 декабря в 16.30 у дома 31/27 по улице Некрасова.

Водитель Skoda Rapid, мужчина 1972 года рождения, при повороте налево на регулируемом перекрёстке на разрешающий сигнал светофора совершил наезд на женщину 1947 года рождения, которая переходила дорогу также на разрешающий сигнал светофора.

Женщина с травмами доставлена в больницу. Водитель трезвый.

Еще один наезд произошел днем ранее, 20 декабря в 16.35, у дома №13 на улице Труда. Мужчина 1972 года рождения на Mitsubishi Outlander совершил наезд на мальчика 2012 года рождения. Тот переходил дорогу по нерегулируемому переходу.

По предварительной информации, у мальчика выявлены ушибы стопы, левой кисты, ссадины. Отпущен из детской областной больницы.

Информация о диагнозе уточняется. По факту происшествия проводится проверка.

Теги: #ДТП #улица Труда #улица Карла Маркса #улица Некрасова #улица Волкова
Источник: Псковская Лента Новостей
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