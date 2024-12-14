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В Пскове женщина устроила ДТП на круговом перекрестке. ВИДЕО

В Пскове женщина устроила дорожно-транспортное происшествие на круговом перекрестке площади Героев-Десантников. Уличная камера Pskovline зафиксировала момент столкновения двух автомобилей 22 декабря в 20.52 у дома №6 по улице 128-й Стрелковой дивизии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции, водитель Geely Coolray, женщина 1992 года рождения, при проезде перекрестка, на котором организовано круговое движение, не уступила дорогу автомашине Chevrolet Klan под управлением мужчины 1998 года рождения. Тот двигался по главной дороге. От сильного удара Geely развернуло в обратную сторону.

На видеозаписи видно, что участников ДТП могло быть больше. Перед столкновением три автомашины двигались на главной дороге. С второстепенного направления - улицы 128-й Стрелковой дивизии, не сбавляя скорости, на перекресток въехала водитель Geely. Один автомобиль на главной успел проехать, второй сбавил скорость, а третий попался китайскому кроссоверу.

В объяснении сотрудникам полиции водитель Geely сообщила, что на перекрестке в ее автомобиль врезалась «Шевроле».

Женщина привлечена к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ, оштрафована на 1000 рублей.