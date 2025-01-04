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Сбитый BMW пешеход на улице Балтийской в Пскове ушел с места ДТП

Сбитый на перекрестке улицы Балтийской и Рижского проспекта пешеход ушел с места ДТП. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД ОМВД по Псковскому району, ДТП произошло 9 января в 08.50 в районе дома № 1 по улице Балтийской в Борисовичах.

Водитель BMW 520 мужчина 1998 года рождения на регулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу 1974 года рождения. Тот переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Пешеход отказался от медицинской помощи, с места ДТП ушел. По состоянию на утро 10 января за помощью не обращался. ДТП оформлено как происшествие с техническими повреждениями.

Водитель в объяснении сообщил, что при движении смотрел налево, двигавшегося справа пешехода не заметил. Привлечён к ответственности по статье 12.17 КоАП РФ, штраф 1500 рублей.