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В Пскове пьяный водитель внедорожника переехал женщину

В Пскове пьяный водитель внедорожника переехал женщину. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 9 января в 16.30 произошел наезд на пешехода у дома №1 по улице Алехина.

Мужчина 1961 года рождения на автомашине «УАЗ Патриот» совершил наезд на пешехода, который двигался попутно по дворовой территории. Пострадавшая 1992 года рождения госпитализирована в псковскую городскую больницу.

По предварительной информации, у женщины установлен многооскольчатый перелом костей левой голени. Информация о диагнозе уточняется.

У водителя установлено состояние опьянения - 0,230 мг/ л. По факту ДТП проводится административное расследование. Решение о мерах ответственности для водителя будет приниматься после оценки степени нанесенного вреда здоровью.

По информации из неофициальных источников, водитель внедорожника зацепил женщину, затем переехал ее.