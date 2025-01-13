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Открытый перелом получил водитель Opel Meriva в столкновении с Volkswagen Tiguan в Пскове

Стали известны подробности субботнего столкновения двух автомашин с пострадавшими на Ленинградском шоссе в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, у водителя Opel, по предварительной информации, выявлен открытый перелом нижней трети правой лучевой кости.

На следующий день, 12 января, в 00.14 в травмпункт обратилась пассажирка Opel, женщина 1981 года рождения, выявлен ушиб правого коленного сустава.

Водитель Volkswagen был трезвый. В отношении водителя Opel назначено химико-токсикологическое исследование.

Как сообщалось ранее, Volkswagen Tiguan при движении с обочины врезался в Opel Meriva 11 января в 18.41 на 283-м километре дороги Санкт-Петербург - Псков.

Водитель автомобиля Volkswagen Tiguan, мужчина 1952 года рождения, при начале движения с обочины не убедился в безопасности манёвра и совершил столкновение с движущимся автомобилем Opel Meriva под управлением мужчины 1978 года рождения.