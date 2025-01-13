ДТП на Ольгинском мосту затрудняет движение в центр Пскова

Два автомобиля столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Юбилейной в Пскове

Псковская ГАИ изменит график работы в новогодние праздники

Расширение перекрестка Инженерной – Индустриальной ожидается в 2025 году

Два человека пострадали в тройном столкновении автомобилей в Пскове

Момент массового ДТП на Рижском проспекте в Пскове попал на видео

Четыре машины повреждены на Рижском проспекте в Пскове из-за попытки объехать поток

Жителя Новосокольнического района лишили автомобиля за вождение в пьяном виде

На трассе «Псков» открыли расширенный участок от Большой Ящеры до Мшинской