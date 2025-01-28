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Рейсовый автобус наехал на BMW в Пскове

Рейсовый автобус наехал на BMW в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение произошло 29 января в 14.10 на Ольгинском мосту, напротив дома №3 по Рижскому проспекту.

Водитель автобуса МАЗ, мужчина 1973 года рождения, совершил наезд на BMW Х1 под управлением женщины 1984 года рождения. Пострадавших нет, автомобили получили технические повреждения. Информации о привлечении кого-либо из участников к ответственности нет.

Также в городском отделе Госавтоинспекции рассказали о дорожно-транспортном происшествии на улице Юбилейной 28 января.

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В 14.15 два легковых автомобиля столкнулись напротив дома №51 по улице Юбилейная, 51. Водитель Hyundai Solaris при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу водителю ВАЗ-21124.

Пострадавших нет.