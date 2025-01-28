Столкновение двух машин произошло в Пскове на Рижском проспекте у дома №93. ВИДЕО

Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте у дома №93. Момент столкновения на перекрёстке Рижского проспекта и улицы Балтийской зафиксировала камера Pskovline 31 января в 14.07.
Оба участника двигались по Рижскому проспекту со стороны улицы Рокоссовского. Водитель одного автомобиля стал поворачивать на улицу Балтийскую и сбавил скорость, чтобы пропустить пешехода. В этот момент в него сзади врезался второй автомобиль.
Участники ДТП мешают движению с Рижского проспекта на улицу Балтийскую.