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Audi и Lada Largus получили технические повреждения в столкновении на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове

Audi и Lada Largus получили технические повреждения в столкновении на перекрестке улиц Индустриальной и Новаторов в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове 5 февраля в 10.53 у дома 11 по Индустриальной.

Водитель Lada Largus, молодой человек 2003 года рождения при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущество Audi под управлением водителя 1997 года рождения. Пострадавших нет.

Водитель «Лады» привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ.