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Процесс сборки «паровозика» из трех авто на «четырех углах» в Пскове попал на видео

Столкновение трех авто на перекрестке Рижского проспекта и улицы Горького в Пскове попало на видео. Три автомашины столкнулись 12 февраля в 15.49, по данным камеры Pskovline.

В 17.15 на месте происшествия появился экипаж ДПС, а еще через 15 минут участники разъехались.

Всего, по информации отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, 12 февраля поступила 21 заявка на оформление дорожно-транспортных происшествий, оформлено 10 из них. Происшествие на перекрестке Рижского проспекта и улицы Горького не оформлялось.