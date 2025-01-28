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Семь машин повредил пьяный без прав на угнанной «Тойоте» в Пскове

Семь припаркованных автомашин повредил пьяный водитель на угнанной «Тойоте» в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, это произошло 14 февраля в 18.30.

У дома №60 по улице Юбилейной мужчина 2002 года рождения за рулем Toyota Corolla наехал два на припаркованных транспортных средства Mitsubishi и Skoda в отсутствие водителей.

Затем он продолжил движение вдоль домов 42 и 44 по Коммунальной, совершил наезд еще на пять транспортных средств: ВАЗ, Volkswagen, Skoda, Ssang Yong и Renault.

В результате в отношении водителя составлены протоколы по двум статьям КоАП по 12.8 часть 3 (управление водителем без прав, находящимся в состоянии алкогольного опьянения) и 12.27 часть 2 (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия). Решение о наказании будет принимать суд.

Также водитель будет привлечен к уголовной ответственности за угон транспортного средства.