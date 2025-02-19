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Хотел на море, а приехал в «Рено Логан»: видео очередного ДТП на кольце Инженерной

Очередное ДТП произошло в Пскове вечером 22 февраля на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент происшествия в 18.59.

Фото: телеграм-канал «Псков. За рулём»

Водитель кроссовера предпринял попытку выехать на улицу Инженерную из левой полосы и врезался в Renault Logan, который двигался в правой полосе дальше по круговому движению.

Водитель кроссовера вышел из машины и принялся фотографировать место происшествия со всех ракурсов. В машине с ним находились два пассажира, которые дальше пошли пешком. Водитель «Рено» остался в салоне и вышел из машины только через 3 минуты, когда подъехала патрульная автомашина ДПС. Что характерно для подобных случаев, вылезать пришлось через пассажирскую дверь.

Участники простояли на перекрестке около двух часов и судя по видео с камер, вызвали сотрудников полиции еще раз.

«Наклейка сзади гласит "а может на море?"», - сообщает телеграм-канал «Псков. За рулём».