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Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 28 февраля в 21.22 на улице Кузбасской дивизии у дома 28-б.

Водитель Opel Zafira, мужчина 1950 года рождения, совершил столкновение с водителем электровелосипеда 2000 года рождения. Пострадавших нет, никто за медпомощью не обращался. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства.

Добавим, судя по фото, на велосипеде передвигался курьер службы доставки.