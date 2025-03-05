←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 05.03.2025 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО 06.03.2025 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове 06.03.2025 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой 05.03.2025 21:320 В Пскове сбитая машиной опора освещения упала на автобусную остановку 05.03.2025 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО 05.03.2025 16:321 75-летнюю женщину сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове

06.03.2025 22:17|ПсковКомментариев: 0

Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, столкновение произошло 28 февраля в 21.22 на улице Кузбасской дивизии у дома 28-б.

Водитель Opel Zafira, мужчина 1950 года рождения, совершил столкновение с водителем электровелосипеда 2000 года рождения. Пострадавших нет, никто за медпомощью не обращался. Происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями.

По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства.

Добавим, судя по фото, на велосипеде передвигался курьер службы доставки.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2481 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
06.03.2025, 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове 06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта 06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках
06.03.2025, 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой 06.03.2025, 14:522 МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости 06.03.2025, 12:540 «Беспредел»: псковичи остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова 06.03.2025, 12:450 Псковская ГАИ изменит график работы в связи с Международным женским днем
06.03.2025, 10:522 Водителям рассказали, какие предметы запрещено перевозить в салоне автомобиля 05.03.2025, 21:320 В Пскове сбитая машиной опора освещения упала на автобусную остановку 05.03.2025, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 6 марта 05.03.2025, 17:260 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирали дороги и тротуары Пскова зимой?
05.03.2025, 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО 05.03.2025, 16:321 75-летнюю женщину сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 05.03.2025, 15:060 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету. ВИДЕО 05.03.2025, 14:440 Техника у «Ситиинвестгрупп» универсальна и летом не простаивает — директор
05.03.2025, 14:220 Директор «Ситиинвестгрупп»: Несмотря на механизацию, отказаться от ручного труда невозможно 05.03.2025, 14:010 За минувшую зиму из Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега 05.03.2025, 13:320 Ямочный ремонт в Пскове начнут проводить с середины апреля 05.03.2025, 13:120 Директор «Ситиинвестгрупп»: Ямы на дорогах мешают их качественно убирать
05.03.2025, 12:400 В России рекордно сократились продажи новых автомобилей 05.03.2025, 12:060 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об уборке дорог Пскова 04.03.2025, 18:200 Ремонт дороги будет проводиться на улице Белинского в Пскове 04.03.2025, 18:150 Полосу движения перекроют на улице Некрасова в Пскове
04.03.2025, 18:063 Состояние дорог в Пскове значительно улучшились за последние 15 лет – Юрий Сорокин 04.03.2025, 17:531 «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове. ВИДЕО 04.03.2025, 17:270 Борис Елкин о планах на ремонт псковских дорог в 2025 году 04.03.2025, 13:160 Mercedes съехал в кювет на трассе Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье
04.03.2025, 13:051 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Ремонт дорог и инфраструктурных объектов в Пскове 04.03.2025, 12:091 Ремонт улицы Леона Поземского в Пскове пройдет в два этапа 03.03.2025, 22:270 ООО «Дорстройсервис» отремонтирует улицу Поземского в Пскове 03.03.2025, 21:420 Президент России наградил орденами «За доблестный труд» коллектив «АвтоВАЗа»
03.03.2025, 21:160 ДТП произошло на Ольгинском мосту в Пскове 03.03.2025, 19:190 Погоню устроили за автомобилистом в Пыталово. ВИДЕО 03.03.2025, 15:370 Опубликовано фото с места ночного ДТП с пострадавшими на Октябрьском проспекте в Пскове 03.03.2025, 14:250 Нетрезвых водителей на Volkswagen и Audi задержали полицейские на псковский дорогах
03.03.2025, 11:070 Один человек погиб и восемь травмировались в ДТП на псковских дорогах за неделю 03.03.2025, 10:460 Найденный мертвым в Локнянском районе мужчина вышел из автомобиля на ходу 03.03.2025, 10:370 В ГД внесли проект о новых штрафах для агрегаторов такси 03.03.2025, 09:570 Автомобиль Ford горел в порховской деревне Кокарево
02.03.2025, 20:171 Фальстарт привел к столкновению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 02.03.2025, 19:120 Водитель Mercedes травмировал женщину и двух детей в «четверке» на Рижском шоссе 02.03.2025, 19:070 Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Октябрьском проспекте в Пскове 02.03.2025, 16:490 На трассе перед псковской деревней Неелово столкнулись два автомобиля
02.03.2025, 15:180 Работник псковской строительной компании погиб в командировке 02.03.2025, 13:200 ВАЗ-2107 вылетел с дороги на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 02.03.2025, 10:400 Нетрезвого водителя автомобиля «СеАЗ» остановили в великолукской деревне Борки 01.03.2025, 16:300 Великолучанин вновь был пойман за вождение в нетрезвом виде
01.03.2025, 13:451 Петербурженка осуждена за смертельное ДТП на автотрассе Псков — Гдов 01.03.2025, 13:300 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 1 марта 28.02.2025, 21:010 ДТП произошло на площади Ленина в Пскове 28.02.2025, 20:400 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Коммунальной и Максима Горького в Пскове
28.02.2025, 19:000 Участок дороги по улице Карла Маркса в Пскове закроют с 4 по 8 марта 28.02.2025, 18:330 ДТП произошло у сквера Народовластия в Пскове 28.02.2025, 18:031 Законопроект о локализации такси: на чем будут возить псковичей 28.02.2025, 18:022 Комфорт всегда требует денег — Денис Иванов о строительстве парковок
28.02.2025, 16:331 Когда «ничего не трогать» — лучшая стратегия 28.02.2025, 11:530 Норматив по парковкам в новых микрорайонах увеличили в Пскове  28.02.2025, 11:350 Совфед разработал требования к решившим вернуться в РФ автокомпаниям 28.02.2025, 08:400 Каждый десятый автомобиль в 2024 году был приобретен в рамках параллельного импорта
28.02.2025, 07:520 В Пскове «Ауди» врезался в бордюр на перекрестке Рижского проспекта 27.02.2025, 20:300 Полоса движения на улице Некрасова будет закрыта с 3 по 14 марта в Пскове 27.02.2025, 16:460 На нескольких участках трассы Р-23 ограничат движение 28 февраля 27.02.2025, 12:070 Свыше 580 млн рублей штрафов наложили сотрудники псковского УМВД за 2024 год
27.02.2025, 11:590 100 человек погибли в ДТП в Псковской области в 2024 году 27.02.2025, 11:410 Две женщины пострадали при столкновении двух Chevrolet на Крестовском шоссе в Пскове. ФОТО 27.02.2025, 10:380 Audi на иностранный номерах эвакуировали в Печорах. ВИДЕО 26.02.2025, 19:001 Водитель BMW врезалась в «Ладу» на круговом перекрестке в Пскове
26.02.2025, 18:000 Полосу движения закроют на улице Ижорского Батальона в Пскове 26.02.2025, 16:361 Ford угодил в столб в районе Четырех углов в Пскове 26.02.2025, 15:400 Два автомобиля столкнулись возле ТЦ «Гулливер» в Пскове 26.02.2025, 12:350 Псковский суд отказал исключать «Мурманское дорожное управление» из реестра недобросовестных поставщиков
26.02.2025, 12:242 Женщину сбили на пешеходном переходе в районе дамбы в Пскове — очевидцы 26.02.2025, 11:510 Псковича с шизотипическим расстройством лишат водительского удостоверения 26.02.2025, 11:090 В показатели программы «Развитие транспортной системы» в Псковской области внесут изменения 26.02.2025, 10:462 Опыт покупки нового китайского автомобиля. Плюсы и минусы
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.