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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Поспешный выезд с второстепенной дороги стал причиной ДТП на Октябрьской площади в Пскове

10.03.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Пскове на Октябрьской площади утром 10 марта. Камера видеонаблюдения Pskovline зафиксировала момент происшествия в 10.46.

На момент публикации участники ДТП ожидают прибытия сотрудников полиции. 

Теги: #ДТП
Источник: Псковская Лента Новостей
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