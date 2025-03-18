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Несоблюдение дистанции привело к ДТП перед выездом на трассу в Пскове

Несоблюдение дистанции привело к столкновению двух автомашин перед выездом на трассу в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском отделе Госавтоинспекции, столкновение произошло 20 марта в 07.20 у дома №1 по Ленинградскому шоссе.

Водитель Kia Rio 1998 года рождения совершил столкновение с автомашиной Haval F7 под управлением мужчины 1989 года рождения. Оба автомобиля двигались со стороны улицы Николая Васильева, поворачивали на трассу Р-23 Санкт-Петербург – Невель.

Пострадавших нет, автомашины получили технические повреждения.

Водитель Kia привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ. Оштрафован на 2250 рублей.