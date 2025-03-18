←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё АвтоМир / Происшествия / ДТП 18.03.2025 15:310 17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в ДТП в Пскове 24.03.2025 17:300 На Четырех углах в Пскове столкнулись два автомобиля 24.03.2025 17:230 Две автомашины опрокинулись за выходные на автодороге Псков — Гдов 24.03.2025 16:090 Водитель Lada Vesta госпитализирован в результате съезда в кювет в Великолукском районе 24.03.2025 15:092 Столкновение с маршрутным автобусом произошло в Пскове на круговом перекрестке 22.03.2025 13:000 Жителя соседнего с Псковом региона будут судить за ДТП на Рижском проспекте
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Две автомашины опрокинулись за выходные на автодороге Псков — Гдов

24.03.2025 17:23|ПсковКомментариев: 0

Skoda опрокинулась на гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 22 марта около 21.20 на 82-м километре трассы Псков - Гдов - Сланцы на территории Гдовского района.

Водитель Skoda Rapid, петербурженка 1992 года рождения, не справилась с управлением, съехала в кювет, автомобиль опрокинулся. Водитель получила ушибы и ссадины, пассажир 2001 года рождения получил ссадины. Госпитализация не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка

23 марта около 21.30 на 105-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы у деревни Юшкино Гдовского района водитель «ЗАС Шанс», гдович 1993 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель госпитализирован, у него раны и перелом. Проводится проверка.

Теги: #Гдовский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2581 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
24.03.2025, 18:030 Фотофакт: Светофор не работает на повороте на псковскую деревню Родина 24.03.2025, 17:300 На Четырех углах в Пскове столкнулись два автомобиля 24.03.2025, 17:230 Две автомашины опрокинулись за выходные на автодороге Псков — Гдов 24.03.2025, 17:090 147 псковичей с инвалидностью получили компенсацию полиса ОСАГО
24.03.2025, 16:090 Водитель Lada Vesta госпитализирован в результате съезда в кювет в Великолукском районе 24.03.2025, 15:092 Столкновение с маршрутным автобусом произошло в Пскове на круговом перекрестке 24.03.2025, 12:090 14 млрд рублей получили в Сбере жители СЗФО на покупку автомобилей в 2024 году 24.03.2025, 11:170 Renault Logan горел в палкинской деревне Ключи
24.03.2025, 09:550 Житель Великих Лук сдал воду вместо анализов и теперь ему грозит срок 24.03.2025, 08:200 Невельчанин будет трудиться 200 часов за езду без прав 23.03.2025, 20:030 Россиянам назвали ключевые факторы снижения цен на новые авто 23.03.2025, 09:400 Юрист предупредил о штрафе за неправильное мытье машин
22.03.2025, 19:000 В Госдуму внесли проект о разрешении проезда автотранспорта в водоохранных зонах 22.03.2025, 18:000 Нетрезвого водителя на Chevrolet остановили в Кунье 22.03.2025, 17:400 Автомобиль ВАЗ сгорел на федеральной автодороге в Печорском округе 22.03.2025, 13:000 Жителя соседнего с Псковом региона будут судить за ДТП на Рижском проспекте
22.03.2025, 12:400 Стало известно о новой схеме мошенничества с QR-кодами для аренды самокатов 22.03.2025, 11:000 Подготовительные работы по созданию тротуара проходят на улице Генерала Маргелова в Пскове 21.03.2025, 21:480 Несоблюдение дистанции привело к ДТП перед выездом на трассу в Пскове 21.03.2025, 14:180 Автомобиль Volkswagen горел в Пскове
21.03.2025, 11:360 Оба участника ДТП на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове двигались на разрешенный сигнал светофора 21.03.2025, 09:300 Выдачи автокредитов упали до двухлетнего минимума 21.03.2025, 08:131 Пешехода сбили на перекрестке улиц Рижского и Рокоссовского в Пскове. ВИДЕО 20.03.2025, 21:000 Движение транспорта по одной полосе ограничат на участке улицы Труда в Пскове
20.03.2025, 20:200 Срок ограничения движения по одной полосе на улице Некрасова в Пскове продлили до 10 апреля 20.03.2025, 18:381 Kia и Skoda столкнулись в псковской деревне Уграда 20.03.2025, 15:450 ГД отклонила проект об экзамене для мигрантов для работы в такси 20.03.2025, 13:060 Появилось видео с места смертельного ДТП около пустошкинской деревни Алоль
20.03.2025, 12:240 Водитель Volkswagen погиб в ДТП недалеко от пустошкинской деревни Алоль 20.03.2025, 11:330 Пскович в нетрезвом виде пытался скрыться от сотрудников Госавтоинспекции 20.03.2025, 10:541 Светофор, опора освещения, растяжка со знаками и два автомобиля повреждены в ДТП в Пскове 20.03.2025, 10:240 Ямочный ремонт проведут на проспекте Ленина в Великих Луках
19.03.2025, 21:200 В Пскове устранили нарушения на железнодорожных переездах по улицам Советской Армии и Генерала Маргелова 19.03.2025, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 20 марта 19.03.2025, 18:210 Участок автомобильной дороги по Хлебному проезду в Пскове закроют с 24 по 28 марта 19.03.2025, 16:454 В Пскове запретят стоянку на участке улицы Гагарина
19.03.2025, 12:446 Самокаты превращаются… в автомобили 19.03.2025, 12:370 В Пскове изменен режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров 19.03.2025, 11:170 Спрос на водителей такси в Псковской области за год вырос на 24% 19.03.2025, 08:380 Автопробег ко дню присоединения Крыма. ФОТОРЕПОРТАЖ
19.03.2025, 07:030 В Государственной Думе планируют ввести скидку на транспортный налог для законопослушных водителей 18.03.2025, 19:570 Очередное ДТП произошло на Октябрьской площади 18.03.2025, 17:270 Работники «СитиИнвестГрупп» продолжают очищать тротуары и остановки Пскова от снега 18.03.2025, 17:080 Скорость движения ограничат на участках трассы Р-23 «Псков» 19 марта
18.03.2025, 17:000 Автопробег ко Дню присоединения Крыма стартует в Пскове 18.03.2025, 15:310 17-летняя девушка без прав управляла автомашиной, попавшей в ДТП в Пскове 18.03.2025, 15:250 ГАИ призывает псковских водителей и пешеходов к особой бдительности из-за плохой погоды 18.03.2025, 13:190 Нетрезвого мужчину на мотоблоке остановили в Новосокольниках
18.03.2025, 12:480 Автоледи из Локни оплатила 250 штрафов после ареста телефона 18.03.2025, 10:451 «Газель» и Kia столкнулись на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове 17.03.2025, 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025, 21:220 Момент столкновения на Октябрьской площади в Пскове попал на видео
17.03.2025, 20:150 На Октябрьской площади в Пскове произошло ДТП 17.03.2025, 16:210 Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 17.03.2025, 15:080 Четверо пострадали при столкновении «десятки» с Hyundai на трассе под Островом 17.03.2025, 14:590 Погибшая на трассе Петербург – Псков водитель перед ДТП наехала на отбойник
17.03.2025, 14:140 Список проблемных дорог в Новоржевском округе формируется по итогам встреч с жителями — Любовь Трифонова 17.03.2025, 12:510 За неделю в Псковской области выявлено 28 нетрезвых водителей 17.03.2025, 12:481 В Пскове выбирают подрядчика для проведения ремонта Красноармейской набережной 17.03.2025, 10:590 Водитель и пассажир погибли в результате опрокидывания Renault в Локнянском районе
17.03.2025, 10:030 Автомобиль ГАЗ горел на улице Стахановской в Пскове 17.03.2025, 09:590 Движение на красный сигнал светофора привело к ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 17.03.2025, 09:560 Мотоциклиста без прав осудили за смертельное ДТП в Локнянском районе 16.03.2025, 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков
16.03.2025, 17:400 Молодая девушка погибла в результате ДТП в Струго-Красненском районе 16.03.2025, 16:200 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 17 марта 15.03.2025, 21:131 Дети 11 и 17 лет пострадали в Псковском районе в результате обгона автомобиля по встречной полосе 15.03.2025, 17:300 На дорогах общего пользования регионального значения ограничили проезд грузового транспорта до 15 апреля
14.03.2025, 17:275 В Пскове женщину оштрафовали за ДТП с поворотом налево через три полосы 14.03.2025, 17:160 В Пскове временно перекроют участок улицы Алексея Алехина для ремонта ливневой канализации 14.03.2025, 13:280 ДТП на Октябрьской площади в Пскове незначительно мешает движению 14.03.2025, 12:430 Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса
14.03.2025, 12:240 Водитель снес забор Псковской областной больницы из-за наезда на незакрепленную крышку люка 14.03.2025, 11:270 Машина влетела в забор у Псковской областной больницы 14.03.2025, 11:110 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» ликвидируют в Пскове последствия циклона «Урс» 14.03.2025, 10:210 Для уборки Пскова от снега задействовали 19 единиц техники
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.