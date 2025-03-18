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Две автомашины опрокинулись за выходные на автодороге Псков — Гдов

Skoda опрокинулась на гдовском шоссе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, это произошло 22 марта около 21.20 на 82-м километре трассы Псков - Гдов - Сланцы на территории Гдовского района.

Водитель Skoda Rapid, петербурженка 1992 года рождения, не справилась с управлением, съехала в кювет, автомобиль опрокинулся. Водитель получила ушибы и ссадины, пассажир 2001 года рождения получил ссадины. Госпитализация не потребовалась. По факту происшествия проводится проверка

23 марта около 21.30 на 105-м километре дороги Псков - Гдов - Сланцы у деревни Юшкино Гдовского района водитель «ЗАС Шанс», гдович 1993 года рождения, на прямом участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Водитель госпитализирован, у него раны и перелом. Проводится проверка.