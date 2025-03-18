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Момент ДТП на Октябрьской площади в Пскове попал на видео

ДТП на Октябрьской площади произошло в Пскове 29 марта. Видеокамера Pskovline зафиксировала момент дорожно-транспортного происшествия в 12.35.

Водитель серого автомобиля при движении с улицы Советской не уступил дорогу красной автомашине, водитель которой двигался по главной дороге со стороны площади Ленина в направлении улицы Некрасова.

После столкновения в течение трех минут из автомашин никто не выходил. После оказалось, что в сером автомобиле были 4 пассажирки. Водителю пришлось покидать салон через пассажирское кресло, поскольку удар пришелся на водительскую дверь.

Участники пробыли на перекрестке около полутора часов, до окончания оформления ДТП вместе с сотрудниками полиции.