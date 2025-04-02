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Перебегавшего проезжую часть мужчину сбили насмерть на трассе Р-23 «Псков»

Полиция проводит проверку по поводу дорожно-транспортного происшествия в Гатчинском районе Ленобласти, где иномарка насмерть сбила мужчину, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Главного управления МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Фото: ГУ МВД России по городу СПб и Ленобласти

Сообщение о том, что на 59-м километре автодороги Санкт-Петербург - Псков автомобиль сбил пешехода, поступило 1 апреля в 21:00 в полицию Гатчинского района Ленинградской области.

На месте происшествия сотрудники Госавтоинспекции установили, что 21-летний водитель на автомобиле Hyundai, двигаясь на участке дороги вне населенного пункта, совершил наезд на мужчину, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.

От полученных травм 51-летний пешеход скончался. Полиция проводит проверку по факту ДТП.