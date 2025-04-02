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Водитель BMW не уступил дорогу «Ладе» на улице Труда в Пскове и устроил ДТП

Водитель BMW не уступил дорогу «Ладе» на улице Труда в Пскове и устроил дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу, столкновение двух автомашин произошло 2 апреля около 16.30 у дома №34 по улице Труда.

Мужчина 1994 года рождения, управляя BMW, совершил столкновение с «Ладой» поду управлением мужчины 1998 года рождения. Автомашины получили технические повреждения, пострадавших нет.

Водитель BMW привлечён к административной ответственности по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ (несоблюдение водителем правил приоритета при преодолении перекрестка). Штраф – 1000 рублей.